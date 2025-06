Conceicao Juventus dirigenza al lavoro per il riscatto | si può chiudere a quella cifra Importanti novità sul futuro dell’esterno portoghese

La Juventus si muove con decisione per consolidare il suo futuro: la dirigenza sta negoziando il riscatto di Conceicao, con trattative che potrebbero chiudersi a una cifra favorevole. Dopo i rinnovi di Savona e Tudor, l’attenzione si concentra anche su Kolo Muani e l’esterno portoghese, confermati per il Mondiale per Club e potenzialmente destinati a rimanere in bianconero oltre questa stagione. Le novità sul mercato juventino sono all’orizzonte.

Conceicao Juventus, al lavoro sul riscatto: si può chiudere a quella cifra. Novità sul futuro dell'esterno portoghese. Il calciomercato Juve, dopo i rinnovi di Savona e Tudor, è già al lavoro anche per il futuro di Kolo Muani e Conceicao. I due bianconeri, confermati per il Mondiale per Club, potrebbero rimanere anche dalla prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sono già avviate le trattative con PSG e Porto. Per Conceicao servirebbe uno sconto: l'intesa si potrebbe trovare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

In questa notizia si parla di: lavoro - conceicao - juventus - riscatto

