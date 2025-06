Con grande dolore nel cuore vi comunico che mamma è tornata nell’eternità | morta Wendy Kay la madre di Soleil Sorge

Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito, ci ha lasciati. Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, ci ha lasciato il 15 giugno dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore. La sua forza e il suo esempio rimarranno per sempre nel nostro cuore, ricordandoci l’importanza dell’amore e della resilienza nei momenti più difficili.

"Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura": così l'ex concorrente del Grande Fratello e volto social Soleil Sorge ha annunciato la morte della mamma Wendy Kay, scomparsa oggi 15 giungo a causa di un tumore. Aveva 59 anni. Sorge ha poi condiviso una storia per i suoi follower: "Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso.