Computer relativistico l' informatica del futuro sfrutta la distorsione dello spazio tempo per codificare ed elaborare le informazioni

Immagina un computer capace di sfruttare le pieghe dello spazio-tempo per rivoluzionare l’elaborazione dei dati. Il computer relativistico, una frontiera affascinante dell’informatica del futuro, si propone proprio questo: codificare e analizzare informazioni influenzate dalle perturbazioni gravitazionali. Grazie a innovative analisi matematiche, ora possiamo determinare se e come queste forze cosmiche hanno modificato i nostri dati, aprendo nuove strade per la scienza e la tecnologia.

