Compra oppioidi con ricetta falsa E anche rubata

Un giovane milanese di 22 anni, apparentemente innocuo, ha attirato l'attenzione dei carabinieri di Pandino durante un normale controllo alla fermata dell’autobus. La sua diffidenza e il nervosismo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire. Quello che hanno scoperto nello zaino ha lasciato tutti senza parole: un inquietante mix di ricette false, medicinali rubati e sostanze pericolose. La vicenda evidenzia come spesso le apparenze ingannino, e quanto sia importante vigilare.

Alla fermata dell'autobus per Milano, l'altro pomeriggio intorno alle 17, c'era un giovane mai visto prima da quelle parti e questo ha destato la curiosità di una pattuglia di carabinieri di Pandino che stava eseguendo i consueti giri di controllo. I militari si sono fermati e hanno chiesto i documenti al ragazzo, un ventiduenne di Milano, che li ha mostrati. Poi i carabinieri hanno chiesto di vedere che cosa avesse nello zaino e hanno trovato un antidolorifico in pillole a base oppioide. Sempre più incuriositi, gli uomini dell'Arma hanno domandato al giovane di mostrare la ricetta necessaria per ottenere il farmaco e chiesto per chi fossero questi farmaci.

