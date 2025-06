Compra casa versa la caparra ma scopre che è all’asta | giudice le dà ragione venditori condannati a restituire tutto

Se hai sottoscritto un contratto di acquisto e scopri che l’immobile è stato inserito all’asta, la situazione può diventare complessa e frustrante. La legge tutela chi si trova in questa condizione, permettendo di recedere e di ottenere la restituzione della caparra e dei pagamenti effettuati, come dimostrato dai casi giudiziari. Ma cosa fare quando il venditore si rifiuta di restituire il denaro? Scopriamolo insieme.

Firma il contratto preliminare per l'acquisto di una casa, versa la caparra e numerose rate, ma poi scopre che l'immobile è all'asta. Recede subito dal contratto, ma il venditore si rifiuta di restituire caparra e pagamenti, sostenendo che non aveva diritto a stracciare il contratto preliminare.

