Come un film Ghibli | perché la serialità non fa per Miyazaki?

C'è un tempo lento, quasi sospeso, che abita ogni film dello Studio Ghibli. Un tempo che non si lascia frammentare, che rifiuta l'urgenza e l'episodicità. Non stupisce, allora, che Hayao Miyazaki si sia sempre tenuto lontano dalla produzione di serie anime. Non per paura del cambiamento, ma per fedeltà alla sua idea di animazione. Tuttavia, nel 2014 lo Studio Ghibli compie un passo inatteso, varcando una soglia fino ad allora mai oltrepassata. Per la prima – e finora unica – volta, il team nipponico si affaccia al mondo della serialità televisiva con Sanzoku no Musume Ronia (Ronja, la figlia del brigante), diretta da Goro Miyazaki, che sarà disponibile in Italia su RaiKids a brevissimo.

In questa notizia si parla di: ghibli - film - serialità - miyazaki

