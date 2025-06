Come raggiungere Ibiza senza aereo | da dove partono le navi e in quanto tempo si arriva

Se desideri esplorare Ibiza senza prendere l’aereo, puoi optare per il viaggio in nave, un’avventura suggestiva e panoramica che ti permette di goderti il mare e le bellezze del percorso. Dalle coste italiane, partono traghetti e navi da diverse porti verso la Spagna, da dove poi proseguirai in mare fino all’isola. Scopri tutte le soluzioni, i tempi di navigazione e i costi, per un’esperienza alternativa e indimenticabile prima di approdare a Ibiza.

Per quanto l'aereo rappresenti il mezzo di trasporto più comodo e veloce per approdare sull'isola, Ibizia può essere raggiunta dall'Italia anche via mare, passando per la Spagna. Ecco tutte le alternative, i porti di partenza, i tempi e i costi del viaggio. Attenzione però: da quest'anno sull'isola scatta il numero chiuso per i veicoli non residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

