Come giocherà l’Italia di Gattuso – Modulo e calciatori | chi sale e chi scende nelle gerarchie

Con l’ufficializzazione di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico, l’Italia si prepara a un nuovo capitolo calcistico ricco di sfide e sorprese. Ma come giocherà la nostra nazionale? Quale modulo adotterà e quali calciatori saliranno o scenderanno nelle gerarchie? Scopriamo insieme le strategie di Gattuso e cosa ci aspetta sul campo in questa entusiasmante fase di transizione.

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. All’Hajduk Spalato nell’ultima stagione, l’ex centrocampista del Milan è stato ufficializzato nel pomeriggio di domenica 15 giugno con una nota ufficiale sul sito della FIGC. Si è chiusa così la telenovela relativa al nuovo allenatore dell’Italia, durata una settimana, dall’esonero di Luciano Spalletti prima della sfida contro la Moldavia. Inizialmente sembrava essere Claudio Ranieri il nome scelto per la panchina azzurra, ma l’attuale consulente della Roma ha deciso di dedicarsi esclusivamente al club giallorosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come giocherà l’Italia di Gattuso – Modulo e calciatori: chi sale e chi scende nelle gerarchie

In questa notizia si parla di: italia - gattuso - giocherà - modulo

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

E Gattuso disse: ‘Se non mi portate ai Mondiali mi lego al pullman della Nazionale’. Accadde nel 2006, il Ringhio di allora è lo stesso di oggi: se Rino diventasse il ct, saprebbe come liquidare i ‘dolorini’ degli azzurri che snobbano la maglia di chi, come lui, è s Vai su Facebook

Nasce la nuova Italia di Gattuso: modulo e concetti, come giocheranno gli Azzurri; Come giocherà l'Italia di Gattuso: possesso palla, il rebus del pressing, il ruolo delicato di Donnarumma e le ali; Italia, nasce l'era Gattuso: come giocherà, lo staff e gli uomini chiave.