Come funziona il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club si prepara a debuttare. Inter e Juventus saranno le due formazioni italiane che andranno a competere insieme ad altre 30. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'Inter si prepara all'esordio nel Mondiale per Club #FCWC Taremi non raggiunge la squadra e resta in Iran ? L'inizio del Mondiale per Club nella notte tra sabato 14 giugno e domenica 15 giugno la cerimonia iniziale, visibile gratuitamente sull'app di #D

Spazio aereo chiuso in Iran dopo i bombardamenti, l'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi non è potuto partire per la California dove la squadra nerazzurra si prepara per la prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey L'Inter è in contatto costante co

Mondiale per Club 2025: Il programma completo, date e orari di tutte le gare

Scrive msn.com: Dal 15 giugno al 13 luglio il calcio mondiale si dà appuntamento in America: in gara Inter e Juventus, in un torneo che unisce cinque continenti e promette spettacolo con 63 partite totali ...