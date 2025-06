Come comunicare ai propri figli che uno dei genitori è malato

Affrontare la malattia di un genitore è un momento complesso e delicato, che richiede tatto e sincerità. Comunicare con i propri figli con parole adeguate alla loro età aiuta a costruire fiducia e sicurezza, permettendo loro di affrontare la situazione con coraggio e comprensione. Scopriamo insieme come affrontare questa sfida, offrendo ai nostri bambini il supporto di cui hanno bisogno in questo percorso difficile.

Quando un genitore si ammala, comunicarlo ai figli è un passaggio delicatissimo. Occorre trovare parole semplici ma oneste, tenendo conto dell’età e della sensibilità del bambino. Non serve nascondere la verità, ma trasmetterla con tatto, lasciando spazio a domande, emozioni e rassicurazioni concrete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figli - comunicare - propri - genitori

Le frasi più belle sui figli, maschi e femmine, le parole da dedicare ai nostri bambini e ragazzi per comunicare amore, gratitudine, libertà - Ogni parola dedicata ai nostri figli, siano maschi o femmine, è un gesto d'amore che li avvolge. Frasi di incoraggiamento, affetto e gratitudine possono diventare carezze invisibili.

Avete presente il nuovo trend social "Completa la frase Challenge”? Una moda che consiste nel creare dei video nei quali i genitori interrogano i propri figli su quelle famose frasi autoritarie di un tempo, sentendole ribaltate nel senso e nella sostanza dalle voc Vai su Facebook

CAMPAGNA INFORMATIVA - “La sua privacy vale più di un like”. I suggerimenti del Garante in tema di sharenting; Salerno, i genitori imparano la Lingua dei Segni per comunicare con i figli alla Scuola “Filippo Smaldone”; Relazioni e confronti tra genitori e figli - Strumenti e risorse per comunicare con i figli della nuova era.

Come comunicare ai propri figli che uno dei genitori è malato

Segnala fanpage.it: Occorre trovare parole semplici ma oneste, tenendo conto dell’età e della sensibilità del bambino.