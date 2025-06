Come approfittare dell'estate per avvicinare i bambini alla scienza | le 4 idee creative dell'esperta

L’estate è il momento perfetto per trasformare il divertimento in un’avventura scientifica! Grazie alle idee creative di un’esperta, scoprirai come avvicinare i bambini alla scienza in modo semplice e coinvolgente, anche da contesti svantaggiati. Con pochi strumenti e tanta immaginazione, puoi rendere le vacanze un’occasione unica di apprendimento e scoperta. Ecco come farlo: continua a leggere e lasciati ispirare!

Le materie STEM offrono grandi opportunità, ma restano spesso inaccessibili a chi proviene da contesti svantaggiati. Secondo una docente e ricercatrice americana, però, la chiusura della scuola e l'inizio delle vacanze estive possono offrire preziose opportunità per permettere ai genitori di stimolare l'interesse dei figli verso il mondo della scienza attraverso il gioco e la scoperta del mondo circostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

