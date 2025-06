Come addestrare il drago | come ha conquistato il box office superando lilo e stitch

Come un vero addestratore di draghi, il successo di "How to Train Your Dragon" nel 2025 dimostra che con passione, strategia e un tocco di magia si possono superare ogni aspettativa. Il reboot in live-action ha conquistato il pubblico, battendo record e elevando la saga a nuovi livelli di gloria. Ma quali sono i segreti dietro questa impresa cinematografica senza precedenti? Analizziamo i dettagli del risultato e le prospettive future...

successo al botteghino per "How to Train Your Dragon" nel 2025. Il nuovo capitolo della celebre saga animata, rieditato in live-action, ha registrato un esordio senza precedenti nel fine settimana di debutto. Con performance superiori alle aspettative iniziali, il film si conferma come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno, superando tutti i record precedenti della serie. Analizziamo i dettagli del risultato e le prospettive future. risultati dell'esordio e dati di incasso. performance al box office. Secondo le stime aggiornate di variety, "How to Train Your Dragon" ha incassato circa $83 milioni nel suo weekend di apertura, superando le previsioni iniziali che stimavano un introito di $82,7 milioni.

