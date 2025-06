Colpo di mercato della Fortitudo | ecco la nuova ala per Attilio Caja

La Fortitudo Pallacanestro Bologna fa un colpo di mercato che fa sognare i propri tifosi: ecco Alvise Sarto, giovane talento veneto di 23 anni. Con talento, atletismo e una determinazione travolgente, questa nuova ala promette di portare energia ed emozioni alla squadra. Nato a Venezia, Sarto si distingue già per le sue doti atletiche e la sua voglia di emergere. La sua carriera è appena iniziata, ma il suo potenziale è già evidente: il futuro della Fortitudo è tutto da scrivere.

