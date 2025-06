Colpito da un arresto cardiaco in bici grave 75enne

Un intervento tempestivo dei sanitari ha fatto la differenza: un 75enne in sella alla bici a Podenzano, colto da un grave malore che lo ha portato a perdere conoscenza e cadere, è stato rianimato e ora lotta per la vita nel reparto di rianimazione di Piacenza. La sua vicenda ricorda quanto sia importante l’intervento rapido in situazioni di emergenza cardiovascolare: proseguiamo con attenzione e solidarietà.

Cade dalla bici a Podenzano per un malore, 75enne in arresto cardiaco rianimato dai sanitari è ora ricoverato nel reparto di rianimazione di Piacenza. L’anziano, secondo quanto ricostruito, è improvvisamente caduto a terra nei pressi di piazza Camillo Piatti e immediatamente sono scattati i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Colpito da un arresto cardiaco in bici, grave 75enne

