Cologno al Serio schianto auto-moto all’incrocio | grave una donna

Cologno al Serio. Grave incidente attorno alle 12.45 di domenica 15 giugno a Cologno al Serio, all’incrocio tra via del Cassinello e la Francesca, al confine con Ghisalba. Secondo le prime informazioni ad avere la peggio sarebbe stata una donna di 48 anni, che viaggiava come passeggera su una Ducati guidata da un 55enne: all’incrocio l’impatto con una Citroen che era impegnata nella svolta in via del Cassinello, ma l’esatta dinamica sarà ricostruita con maggiore precisione dai carabinieri della stazione di Urgnano. A quanto pare i due mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione: la moto è sopraggiunta nel momento della svolta dell’auto, finendo contro la fiancata sinistra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it