Colleferro Il Dirigente Scolastico del Liceo Marconi Antonio Sapone va in pensione Attesa per la nuova dirigente…

In un giorno ricco di significato, Colleferro saluta con affetto il Dirigente Scolastico Antonio Sapone, che dopo anni di dedizione lascia il Liceo Marconi per godersi la meritata pensione. Tra festeggiamenti e ricordi, si apre una nuova fase per l’istituto, in attesa dell’arrivo della prossima dirigente. Un momento di transizione che segna la fine di un’era e l’inizio di nuove sfide per la scuola e la comunità .

COLLEFERRO – Nel giorno del suo onomastico e del 90° compleanno del Comune che ospita l'istituto che ha diretto per

