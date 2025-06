Colignola Mazzarri | Parcheggi traffico e sicurezza in via Calcesana | servono interventi concreti

Nel cuore di San Giuliano Terme, colignola Mazzarri evidenzia con fermezza le criticità di parcheggi, traffico e sicurezza in via Calcesana. La consigliera Elisabetta Mazzarri, della lista civica Boggi Sindaco, ha presentato una segnalazione formale al sindaco e all’assessore alla Polizia municipale, chiedendo interventi concreti per migliorare la qualità della vita e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. È ora di passare dalle parole ai fatti.

La consigliera comunale della lista civica Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri, ha presentato una nuova segnalazione formale indirizzata al sindaco e all'assessore alla Polizia municipale, per riportare all'attenzione dell'amministrazione comunale di San Giuliano Terme le gravi criticità che.

