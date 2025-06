Col Mondiale per club Infantino prova a ridurre il potere della Uefa di Ceferin El Paìs

Il Mondiale per club, al centro di tensioni e strategie politiche, si presenta come una sfida tra le ambizioni di Infantino e il predominio della UEFA di Ceferin. Dalla Spagna, El País analizza questa competizione, spesso considerata una versione ridimensionata della Champions League, priva di stelle e di appeal. Mentre Infantino tenta di affermare un proprio potere, il mondo osserva con attenzione: sarà questa iniziativa il punto di svolta nel calcio globale oppure un fallimento annunciato?

Dalla Spagna l'analisi di El Paìs sul Mondiale per Club, considerato come eretico e come non molto di più che una Champions League senza stelle (c'era il rischio che non partecipasse neanche il Psg, come di fatto non ci sono Barcellona e Arsenal ndr). L'inquadramento generale della competizione è poi condito dalle mire politiche di Infantino che non vuole far altro che pareggiare il potere dell'Uefa (senza riuscirci). E alla fine tutto il mondo è contrario ma lo guarda lo stesso. Questo Mondiale per club è eretico, mix di invidia e avidità di Infantino (El Paìs). Scrive così il quotidiano spagnolo, a firma Relano: " «Se io fossi un dittatore in Spagna, proibirei le corride; siccome non lo sono, non me ne perdo una», lasciò scritto Ramón Pérez de Ayala.

