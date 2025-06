Clint Eastwood in 4K UHD | Callaghan il texano e il cavaliere pallido come non li avete mai visti prima

Se sei un appassionato di cinema e vuoi riscoprire i classici di Clint Eastwood come mai prima d'ora, questa è l'occasione perfetta. Grazie a Warner Bros. Home Entertainment, i tre capolavori di Eastwood tornano in una veste ancora più sorprendente, con dettagli nitidi e colori vibranti grazie al formato 4K UHD. Scopri un modo nuovo di vivere quei film iconici e lasciati coinvolgere da un’esperienza visiva senza precedenti.

Grazie a Warner Clint Eastwood approda con tre film nello splendore del 4K UHD: per Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, Il texano dagli occhi di ghiaccio e Il cavaliere pallido non solo un gigantesco upgrade video, ma anche una nuova scorpacciata di extra. Continua l'aggiornamento di tanti vecchi prodotti homevideo allo splendore del 4K UHD. Tra le ultime uscite, da segnalare l'operazione di Warner Bros. Home Entertainment, che ha portato al top della resa video tre film con Clint Eastwood, due di questi con lo stesso attore alla regia. Parliamo del mitico Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (qui alla regia c'era Don Siegel), e di due western con Clint in doppia veste: Il texano dagli occhi di ghiaccio e Il cavaliere pallido.

