ClickFIix la nuova tecnica degli hacker per rubare informazioni L’allarme | broker di dati operano sul dark web

Scopri come ClickFix sta rivoluzionando il mondo della criminalità informatica, inducendo gli utenti a installare malware sui propri dispositivi. Questa tecnica insidiosa, evidenziata nel rapporto Iocta di Europol 2025, rappresenta una minaccia crescente nel dark web, alimentando un’economia basata sull’accesso illecito ai dati. Rimanere informati è essenziale: ecco cosa devi sapere per proteggerti da questa nuova ondata di attacchi.

Si chiama ClickFix la nuova tecnica dei criminali del web che induce gli utenti a installare “con le proprie mani” malware sui propri dispositivi come pc e smartphone. Il fenomeno è stato inserito in queste ore nel rapporto sulla Valutazione delle minacce alla criminalità organizzata su Internet (Iocta) di Europol per il 2025. Il dossier, che Notizie.com è riuscito a visionare, traccia quadro cupo di un’economia “ basata sull’accesso ”. (CANVA FOTO) – Notizie.com Nel testo è specificato come gli hacker continuano a sfruttare le debolezze dei sistemi e parallelamente a manipolare il comportamento umano. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - ClickFIix, la nuova tecnica degli hacker per rubare informazioni. L’allarme: broker di dati operano sul dark web

In questa notizia si parla di: tecnica - clickfiix - hacker - rubare

? Si chiama ClickFix la nuova tecnica dei criminali del web che induce gli utenti a installare “con le proprie mani” malware sui propri dispositivi come pc e smartphone. Il fenomeno è stato inserito in queste ore nel rapporto sulla Valutazione delle minacce all Vai su Facebook

Truffe, come funziona la tecnica Man-in-the-middle usata dagli hacker per rubare 10 mila euro a un avvocato - Il legale ha sollecitato la restituzione della somma rubata, anche se il malfattore non è stato ancora rintracciato. msn.com scrive