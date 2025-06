Classifica Radio 6-12 giugno A Me Mi Piace di Alfa è il brano più ascoltato

La classifica radio del 12 giugno ci rivela le tendenze più ascoltate e amate dal pubblico in questa settimana. Alfa conquista il podio con il brano "A me mi piace", mentre grandi nomi come Miley Cyrus ed Ed Sheeran continuano a dominare le chart. Tra sorprese e conferme, artisti come Cesare Cremonini ed Elisa scendono di alcune posizioni, segnando un momento di cambiamento nel panorama musicale. Ecco la top delle hit che stanno facendo parlare tutti.

La Classifica Radio stilata da Earone sulla settimana numero 24 del 2025 vede l'arrivo sul podio di Alfa, (che la scorsa settimana aveva scalato la chart degli Album Fimi ) insieme a Miley Cyrus ed Ed Sheeran. Cesare Cremonini ed Elisa scendono dalla #7 alla #10 con Nonostante Tutto, singolo che ha segnato la prima collaborazione ufficiale tra i due cantautori del quale sono stati realizzati tre remix da Joseph Capriati (pubblicato il 9 maggio), Indira Paganotto (23 maggio) e Seth Troxler (6 giugno). Perde una posizione Ordinary di Alex Warren, che passa dalla #8 alla #9: il brano dell'artista britannico occupa la seconda posizione della Classifica Globale di Spotify.

