La battaglia per il titolo mondiale Superbike 2025 si infuoca a Misano, con Nicolò Bulega che consolida la sua leadership e Toprak Razgatlioglu che si avvicina minacciosamente, riducendo lo svantaggio a soli 9 punti. La sfida tra questi due talenti promette già emozioni da cardiopalma, mentre il campionato entra nella sua fase decisiva. Saranno questi due piloti a scrivere il finale più avvincente della stagione? Solo il tempo potrà dirlo.

Nicolò Bulega ha chiuso secondo in gara-2 del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Misano. La vittoria, invece, è andata al turco Toprak Razgatlioglu, che si è imposto sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Nicolò Bulega è rimasto al comando della classifica generale, ma il turco Toprak Razgatlioglu si è così portato a 9 lunghezze di ritardo dal pilota italiano: saranno questi due atleti a contendersi il titolo iridato in un campionato palpitante. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 (GP Emilia-Romagna). 1 NICOLO’ BULEGA 292 2 TOPRAK RAZGATLIOGLU 283 3 DANILO PETRUCCI 179 4 ALVARO BAUTISTA 172 5 ANDREA LOCATELLI 157 6 SAM LOWES 124 7 ALEX LOWES 85 8 IKER LECUONA 84 9 XAVI VIERGE 83 10 ANDREA IANNONE 68 11 AXEL BASSANI 67 12 REMY GARDNER 62 13 SCOTT REDDING 62 14 MICHAEL VAN DER MARK 62 15 DOMINIQUE AEGERTER 49 16 YARI MONTELLA 46 17 GARRETT GERLOFF 40 18 JONATHAN REA 16 19 RYAN VICKERS 15 20 BAHATTIN SOFUOGLU 12 21 TARRAN MACKENZIE 9 22 TITO RABAT 3 23 TETSUTA NAGASHIMA 2 24 MICHAEL RINALDI 2 CLASSIFICA COSTRUTTORI. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega al comando con 9 punti su Razgatlioglu

