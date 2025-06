Classifica Mondiale Superbike 2025 | Bulega al comando con 14 punti su Razgatlioglu

La battaglia per il titolo mondiale Superbike 2025 si infiamma, con Nicolò Bulega al comando e Toprak Razgatlioglu che si avvicina a soli 14 punti di distanza. Dopo un difficilissimo weekend a Misano, dove Bulega è stato costretto al ritiro nella Superpole Race, la sfida tra i due campioni promette emozioni ancora più intense. Saranno questi due atleti a decidere il destino del campionato nelle prossime tappe, regalando uno spettacolo che resterà nella storia.

Nicolò Bulega si è dovuto ritirare nella Superpole Race del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Misano. La vittoria, invece è andata al turco Toprak Razgatlioglu, che ha vinto sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Nicolò Bulega resta al comando della classifica generale, ma Razgatlioglu si è così portato a 14 lunghezze di ritardo dal pilota italiano: saranno questi due atleti a contendersi il titolo iridato in un campionato palpitante. CLASSIFICA GENERALE SUPERBIKE 2025 (dopo Superpole Race GP Emilia-Romagna). NICOLO' BULEGA 272 TOPRAK RAZGATLIOGLU 258 DANILO PETRUCCI 168 ALVARO BAUTISTA 156 ANDREA LOCATELLI 144 SAM LOWES 115 ALEX LOWES 83 XAVI VIERGE 76 IKER LECUONA 74 ANDREA IANNONE 68 AXEL BASSANI 63 REMY GARDNER 62 SCOTT REDDING 62 MICHAEL VAN DER MARK 56 DOMINIQUE AEGERTER 49 YARI MONTELLA 46 GARRETT GERLOFF 32 JONATHAN REA 16 RYAN VICKERS 10 TARRAN MACKENZIE 9 BAHATTIN SOFUOGLU 9 TITO RABAT 3 TETSUTA NAGASHIMA 2 MICHAEL RINALDI 1 CLASSIFICA COSTRUTTORI DUCATI 307 BMW 260 YAMAHA 164 BIMOTA 111 HONDA 108 KAWASAKI 32.

