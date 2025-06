Classifica Juve Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Segui in tempo reale la classifica mondiale per club della Juventus con tutti gli aggiornamenti sulla posizione dei bianconeri e l’andamento dei gironi. Con partite sempre più decisive, il Mondiale per Club si avvicina alla fase finale, e la Juventus di mister Tudor è pronta a sfidare i giganti. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa emozionante corsa!

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione dei bianconeri e la situazione girone per girone. Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite sempre più decisive in vista della fase finale. La Juve di mister Tudor scende in campo giovedì 19 giugno alle 3:00 contro l ‘Al Ain, domenica 22 giugno alle 18:00 contro il Wydad AC e giovedì 26 giugno alle 21:00 contro il Manchester City. Di seguito tutti gli aggiornamenti girone per girone con la classifica Juve Mondiale per Club. TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE PER CLUB Classifica Juve Mondiale per Club, la situazione girone per girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Quando giocano Inter e Juve? Tutti i dettagli sul Mondiale per Club; Juventus, presentata la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Bremer e Milik, l'elenco completo dei giocatori selezionati da Tudor; Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juve: date, calendario e gironi.

Mondiale per club: la Juve in Usa, 'tutti con Tudor'

