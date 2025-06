Clara la rissa con Sarah Toscano | Non può battermi Cosa è successo

La tensione tra Clara e Sarah Toscano esplode in un duello di stile e parole, scatenato da una storia Instagram che ha fatto impazzire il web. Dopo le voci sulla presunta relazione con Fedez, Clara torna al centro dell’attenzione, questa volta per un sassolino nelle scarpe. La frecciatina di Clara, con un celebre video di Rihanna, lascia intendere che la rivalità non si limita solo all’abbigliamento. Ma cosa succederà ora in questa faida...

Una faida tra cantanti per un look "rubato". Clara, dopo le voci su una presunta relazione con Fedez, torna a far parlare di sĂ©. Galeotta fu una storia Instagram che ha fatto impazzire il web. E qualcuno ci ha visto anche una frecciatina a una sua collega: Sarah Toscano. La cantante ha infatti condiviso un video di Rihanna in cui afferma: "Lei potrebbe battermi, ma non potrĂ mai battere il mio outfit ". E subito dopo ha aggiunto la seguente frecciatina: "Tutto originale, in certe". Così i tanti fan che la seguono ogni secondo hanno subito pensato a una stoccata alla vincitrice di Amici 23. Sarah, che ha partecipato all'ultima edizione del festival di Sanremo proprio con Clara, aveva appena sfoggiato al radio 105 Summer Festival un top leopardato molto simile a quello indossato tempo fa da Clara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Clara, la "rissa" con Sarah Toscano: "Non può battermi". Cosa è successo

In questa notizia si parla di: clara - sarah - toscano - battermi

Clara accusata di aver lanciato una frecciatina a Sarah Toscano: il chiarimento sul “look copiato” - Recenti voci hanno alimentato il gossip: Clara accusata di aver lanciato una frecciatina a Sarah Toscano, questa volta sul fronte del look copiato.

«Il gossip su me e #fedez? Ok ci sta, fa parte del gioco». A dirlo ai giornalisti è #clara, sul red carpet della 71ma edizione del Taormina Film Fest. La #cantante e attrice commenta così i rumors su una sua liaison con il rapper, dopo la collaborazione tra i due n Vai su Facebook

Clara, la rissa con Sarah Toscano: Non può battermi. Cosa è successo | .it; Clara contro Sarah Toscano, la frecciatina per un look rubato: «Non può battermi». La reazione della cantante; Clara accusata di aver lanciato una frecciatina a Sarah Toscano: il chiarimento sul look copiato.

Clara contro Sarah Toscano, la frecciatina per un "look rubato": «Non può battermi». La reazione della cantante - Dopo il presunto flirt con Fedez — paparazzato con tanto di bacio sulle pagine di Chi — la cantante continua a far parlare di sé. Da leggo.it