Clamorosa bomba di mercato | il bomber torna in Serie A!

Una notizia che farà battere il cuore di tutti gli appassionati: Edin Dzeko, il prolifico bomber, sta per rimettersi in gioco in Serie A. Dopo due stagioni tra le fila del Fenerbahçe e un faccia a faccia con offerte dall’Arabia, il suo ritorno nel calcio italiano sembra ormai imminente. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il campionato, offrendo nuove emozioni e sfide irresistibili. La nostra analisi continua...

L’esperto bomber fa ritorno in Serie A: il suo rientro in Italia è sempre più vicino. L’indiscrezione di mercato è clamorosa. Nell’ultimo periodo si sta parlando molto di un probabile ritorno di Edin Dzeko nel campionato di Serie A. Dopo due anni passati al Fenerbahce, il cigno di Sarajevo avrebbe deciso di lasciare il club e partire all’insegna di una nuova avventura. L’ex Roma sembra aver accontento diverse ricche proposte dall’Arabia e non solo, mettendo il ritorno in Serie A come suo principale obiettivo. Edin sarebbe conteso da club come Bologna, Como e Fiorentina. Tuttavia, Dzeko potrebbe non essere l’unico bomber a fare ritorno in Serie A dopo l’avventura in Turchia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Clamorosa bomba di mercato: il bomber torna in Serie A!

