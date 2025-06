Cittadinanza italiana agli stranieri | paura e sfiducia hanno vinto al referendum Ecco perché

La recente vittoria del sì al referendum sulla cittadinanza italiana ha acceso il dibattito tra paura e sfiducia, riflettendo le tensioni sulla nostra società. Con quasi 9,7 milioni di voti favorevoli, il quesito sul dimezzamento dei tempi di residenza per la cittadinanza ha evidenziato come l’incertezza e la paura spesso prevalgano sulle opportunità di integrazione. Ma cosa significa davvero questo risultato per il nostro Paese e per gli stranieri residenti?

Bergamo. Il referendum abrogativo dell’8-9 giugno scorso denominato “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana” ha ottenuto 9 milioni e 700 mila voti a favore, quasi 5 milioni e 200 mila contrari. Se nel 1992 gli stranieri regolarmente residenti in Italia erano circa 625 mila, attualmente sono 4,5 milioni. Il numero è destinato ad aumentare sia per la pressione che proviene soprattutto dall’Africa sia per l’aggravarsi del nostro inverno demografico: neonati in continuo calo, età media sempre più alta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cittadinanza italiana agli stranieri: paura e sfiducia hanno vinto al referendum. Ecco perché

