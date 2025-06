Circolo tennis il restyling è concluso Taglio del nastro dopo sei anni di lavori

Dopo sei anni di impegno e dedizione, il Circolo Tennis Spoleto ha finalmente riaperto le sue porte con un restyling straordinario, pronto a offrire nuove emozioni agli appassionati. Con campi in terra battuta, veloce, padel, beach tennis e beach volley, oltre a una moderna palestra, piscina, bar e ristorante, il circolo si presenta rinnovato e più vivace che mai. È il momento di scoprire il nuovo volto del nostro spazio dedicato allo sport e al benessere.

Tre campi da tennis (due in terra battuta ed uno in veloce), cinque campi da padel, un campo da beach tennis e beach volley, la palestra Runway, piscina, bar e ristorante e parcheggio privato riservato ai soci. Con il tradizionale taglio del nastro è stato inaugurato, venerdì sera, il “nuovo“ circolo tennis Spoleto interessato da un’imponente opera di restyling. Sono serviti sei anni, ma Il Consorzio CoSis ed in particolare le imprese edili Costruzioni Zaffini e Carlini Olindo hanno completato i lavori dello storico impianto sportivo di proprietà del Comune di Spoleto, situato in via dei Cappuccini, alle porte del centro storico della città . 🔗 Leggi su Lanazione.it