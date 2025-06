Cinque cene in piazza per l’estate A tavola per rilanciare i quartieri

Quest’estate, tra giugno e settembre, la città si anima con cinque magiche serate di “Cene in piazza”, un’iniziativa pensata per riscoprire i quartieri e rafforzare il senso di comunità. Promossa dall’assessorato al marketing territoriale e dal Distretto del commercio nell’ambito di “BA Estate”, questa kermesse gastronomica promette di trasformare ogni angolo urbano in un palcoscenico di sapori, musica e convivialità. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del gusto e della socialità, perché ogni appuntamento è un’occasione unica di…

Da giugno a settembre, nell'ambito del ricco programma di iniziative proposto con " BA Estate " l'assessorato al marketing territoriale, in collaborazione con il Distretto del commercio, organizza cinque appuntamenti con le " Cene in piazza " sia in centro, sia nei quartieri cittadini. L'evento è stato presentato dall'assessore al Commercio Matteo Sabba, dal consigliere delegato Paolo Geminiani e dai protagonisti delle serate, che hanno l'obiettivo di creare piacevoli momenti conviviali che sappiano valorizzare i diversi spazi urbani e far ulteriormente apprezzare le realtà commerciali presenti sul territorio.

