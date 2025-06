CineRadicante rassegna di film sul rapporto tra uomo e natura

Immergetevi in un viaggio emozionante tra immagini e storie che celebrano il legame tra uomo e natura. La rassegna cinematografica “CineRadicante”, dal 16 al 27 giugno a Botrugno, vi invita a riflettere e scoprire come il rapporto con il nostro ambiente possa trasformare il nostro mondo. Non mancate questa occasione unica di approfondimento e ispirazione, perché il futuro del pianeta dipende anche dalle nostre scelte di oggi.

BOTRUGNO – Si apre con la proiezione de "L'uomo che piantava gli alberi" di Frédéric Back la rassegna cinematografica itinerante "CineRadicante", che dal 16 al 27 giugno si muoverà tra diversi luoghi del comune di Botrugno in provincia di Lecce.

*CineRadicante. Una rassegna di film sul rapporto tra uomo e natura*. *Incontro pubblico di presentazione* _Sab 14 ore 19.30 Parco Funnu de la Curte, via Vittorio Miggiano, Botrugno_ *Prima proiezione “L’uomo che piantava gli alberi”* _Lun 16 ore 21 Vai su Facebook

