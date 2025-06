Cina | stanziati 40 mln yuan in risposta a disastri causati da tifone

La Cina risponde prontamente alle calamità naturali, stanziando 40 milioni di yuan per affrontare le conseguenze del tifone Wutip. Questo impegno finanziario, destinato alle province di Hainan, Guangdong e alla regione autonoma di Guangxi Zhuang, testimonia la determinazione del governo di proteggere le comunità colpite. In un momento di crisi, il supporto tempestivo si dimostra essenziale per alleviare le sofferenze e ricostruire il territorio devastato.

La Cina ha stanziato 40 milioni di yuan (circa 5,57 milioni di dollari) dai fondi del governo centrale per sostenere gli sforzi di soccorso e di emergenza nelle province di Hainan e Guangdong e nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze (MOF). Il sostegno finanziario e' arrivato mentre il tifone Wutip ha portato forti piogge e causato inondazioni in alcune parti della regione meridionale, ha dichiarato il ministero in un comunicato. I fondi, stanziati dal MOF e dal ministero per la Gestione delle Emergenze, saranno utilizzati per l'evacuazione e il reinsediamento delle persone colpite, la rimozione di oggetti pericolosi e la mitigazione dei rischi, oltre che per ispezioni sui rischi di disastri secondari, ha detto.

