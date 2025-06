Cina | serata gala del Festival internazionale del cinema di Shanghai

La serata di gala del 27mo Shanghai International Film Festival ha acceso i riflettori sulla magia del cinema, con i membri della giuria dei Golden Goblet Awards che hanno incontrato il pubblico, creando un momento di grande emozione e intimità. Con 49 opere in concorso e oltre 400 film proiettati in tutta Shanghai, il festival promette ancora una volta di celebrare il meglio del cinema internazionale, portando lo spettacolo direttamente nel cuore della Cina. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di cinema di tutto il mondo.

I membri della giuria del concorso principale dei Golden Goblet Awards incontrano il pubblico durante la serata di gala del 27mo Shanghai International Film Festival (SIFF) a Shanghai, nella Cina orientale, il 14 giugno 2025. Il SIFF e’ iniziato ieri a Shanghai, con 49 opere in lizza per i Golden Goblet Awards di quest’anno. Il festival, che presenta oltre 400 film nazionali e internazionali proiettati in tutta Shanghai, durera’ fino al 22 giugno. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: serata gala del Festival internazionale del cinema di Shanghai

