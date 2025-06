Cina-Kirghizistan | partnership apre strada a connettivita’ regionale

La partnership tra Cina e Kirghizistan sta aprendo nuove strade di connettività regionale, facendo della futura autostrada nord-sud un crocevia strategico in Asia centrale. Inserita nell’ambito dell’iniziativa Belt and Road, questa infrastruttura promette di rivoluzionare i trasporti, favorendo lo sviluppo economico e la cooperazione internazionale. Per scoprire di più, guarda il video completo visitando l’indirizzo: ...

La Cina sta contribuendo alla costruzione della nuova autostrada nord-sud in Kirghizistan nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road. Una volta completata diventera' la principale arteria di trasporto che collega il nord e il sud del Kirghizistan e un importante canale di trasporto internazionale in Asia centrale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma627387362738732025-06-15cina-kirghizistan-partnership-apre-strada-a-connettivita-regionale Agenzia Xinhua.

