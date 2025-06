Cina-Israele | colloquio telefonico tra ministri Esteri

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto un importante colloquio telefonico con il suo omologo israeliano Gideon Sa’ar, sottolineando la ferma opposizione della Cina all'uso della forza contro l’Iran. In un momento di crescente tensione internazionale, le parole di Wang evidenziano l’impegno a scongiurare un’escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. La priorità immediata è evitare che la ...

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha parlato ieri al telefono con il suo omologo israeliano, Gideon Sa’ar. Nella telefonata, Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che la Cina si oppone fermamente all’uso della forza da parte di Israele contro l’Iran in violazione del diritto internazionale. La priorita’ immediata e’ evitare l’escalation del conflitto, evitare che la regione cada in un maggiore disordine e tornare alla diplomazia per risolvere le controversie, ha detto Wang. Ha aggiunto che c’e’ ancora spazio per una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana, poiche’ i mezzi militari non possono garantire una pace duratura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it