Cina-Iran | colloquio telefonico tra ministri Esteri

Il recente colloquio tra i ministri degli Esteri di Cina e Iran apre uno sguardo sulle dinamiche geopolitiche attuali, evidenziando come i due paesi rafforzino la loro collaborazione in un contesto di crescente tensione regionale. Araghchi ha sottolineato l'importanza di un fronte internazionale unito nel chiedere a Israele di cessare le operazioni militari, confidando in un futuro di dialogo e stabilitĂ . La fiducia riposta nel sostegno cinese testimonia le complesse alleanze che plasmano il Medio Oriente.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto una telefonata con il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ieri. Araghchi ha informato Wang sugli ultimi sviluppi regionali e ha espresso la speranza che la comunita' internazionale parli con una sola voce per esortare Israele a fermare le sue operazioni militari. Ha ringraziato la Cina per la sua comprensione e sostegno costanti alla posizione dell'Iran e ha espresso la fiducia che la Cina svolgera' un ruolo ancora piu' importante nella promozione della pace e della stabilita' regionale. Da parte sua, Wang, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che la Cina condanna la violazione della sovranita', della sicurezza e dell'integrita' territoriale dell'Iran da parte di Israele, e si oppone fermamente agli attacchi sconsiderati che prendono di mira funzionari iraniani e causano vittime civili.

