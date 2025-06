Cina | Coppa del mondo di parapendio a Linzhou

La Coppa del Mondo di parapendio torna a volare in Cina, incantando gli appassionati con emozionanti sfide ad alta quota. A Linzhou, tra paesaggi mozzafiato e un’atmosfera carica di adrenalina, 130 piloti d’élite da 24 Paesi si sono sfidati nel secondo round della stagione 2025, confermando il prestigio di questa arena tra le più leggendarie dell’Asia. Per scoprire di più e vivere l’emozione, visitate il video ufficiale.

