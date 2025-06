Cina | celebrazioni Giornata patrimonio culturale e naturale a Chaozhou

Nel cuore del sud della Cina, Chaozhou si è animata con celebrazioni vibranti per la Giornata del Patrimonio Culturale e Naturale 2025. Un’occasione unica per immergersi in spettacoli affascinanti e scoprire il ricco patrimonio immateriale del Guangdong. Preparati a lasciarti conquistare dalle tradizioni millenarie e dalla bellezza autentica di questa terra straordinaria: clicca qui per vivere l’esperienza completa!

Ieri, nella citta' di Chaozhou, nel sud della Cina, si sono tenute le celebrazioni della sede principale del Guangdong per la Giornata del patrimonio culturale e naturale del 2025. Cliccate per assistere a spettacoli accattivanti ed esplorare il ricco patrimonio culturale immateriale del Guangdong!

