Cina-Asia centrale | testimoniano approfondimento legami economici commerciali

Negli ultimi dieci anni, i legami economici e commerciali tra Cina e Asia centrale si sono intensificati in modo sorprendente, segnando una crescita senza precedenti. I dati dell’Amministrazione generale delle dogane rivelano un incremento del commercio da 43,48 miliardi di dollari nel 2013 a oltre 90 miliardi nel 2024. Questa dinamica testimonia come le relazioni tra queste regioni stiano plasmando il futuro della geopolitica asiatica e globale.

La Cina e l'Asia centrale hanno visto i loro legami economici e commerciali continuare a rafforzarsi, con il commercio tra di loro in rapida crescita da oltre un decennio. I dati pubblicati oggi dall'Amministrazione generale delle dogane hanno mostrato che il commercio della Cina con i cinque Paesi dell'Asia centrale e' passato da 312,04 miliardi di yuan (43,48 miliardi di dollari) nel 2013 a 674,15 miliardi di yuan nel 2024, con un aumento del 116%. In questo periodo, il tasso di crescita medio annuo del commercio della Cina con questi Paesi e' stato del 7,3%, 2,3 punti percentuali in piu' rispetto al tasso di crescita medio annuo del commercio complessivo della Cina nello stesso periodo.

