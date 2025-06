Cina | al via a Shanghai festival del cinema internazionale

La magia del cinema si riunisce a Shanghai per il 27° Shanghai International Film Festival, un evento che celebra 130 anni di storia e innovazione cinematografica. Con oltre 400 film in programma e una selezione di opere in attesa dei prestigiosi Golden Goblet Awards, questa kermesse internazionale promette di catturare l’immaginazione di appassionati e professionisti da tutto il mondo. Quest’anno, Film Panorama inaugura una sezione speciale intitolata...

Il 27mo Shanghai International Film Festival (SIFF) e' iniziato ieri a Shanghai, con 49 opere in lista d'attesa per i Golden Goblet Awards di quest'anno. Il festival, che presenta oltre 400 film nazionali e internazionali proiettati in tutta Shanghai, durera' fino al 22 giugno. Quest'anno ricorre il 130mo anniversario del cinema mondiale e il 120mo anniversario del cinema cinese. Film Panorama inaugurera' una sezione speciale intitolata "Resonance: A Brief Encounter of Chinese and World Cinema" (Risonanza: breve incontro tra il cinema cinese e il cinema mondiale), che sottolinea l'apprendimento reciproco e la crescita tra le industrie cinematografiche cinesi e internazionali.

