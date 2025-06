Cimitero sveltato cippo commemorativo dedicato alle vittime del Covid-19

Questa mattina, l’area antistante il cimitero di Sassano si è arricchita di un toccante simbolo di memoria: un cippo commemorativo dedicato alle vittime del COVID-19. Un momento di profonda emozione, che ha coinvolto la comunità e le istituzioni, ricordando con rispetto e gratitudine coloro che ci hanno lasciato. È stato un gesto che ha rafforzato il senso di unità e di speranza per un futuro migliore, e che resterà nel cuore di tutti noi.

Nell'area antistante il cimitero di Sassano è stato svelato, questa mattina, un cippo commemorativo dedicato alle vittime del COVID-19. Il commento "È stato un momento di profonda emozione che mi ha toccato nel profondo, non solo come Sindaco, ma anche come medico che ha vissuto in prima.

