Ciclista morto dopo l' impatto con un' auto a Bosco Chiesanuova

Un drammatico incidente scuote Bosco Chiesanuova: un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno. La tragicità dell’evento ci ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale. Mentre le indagini sono in corso, è importante riflettere sulle misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, poco dopo le ore 17, nella frazione di San Giorgio a Bosco Chiesanuova. Stando a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, un ciclista sarebbe stato investito da un'automobile in circostanze ancora.

