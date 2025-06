Choc a Minneapolis | uccisa deputata dem Proteste anti Trump e decine di arrestati

Un tragico episodio scuote Minneapolis: Melissa Hortman, deputata democratica, viene uccisa e il marito ferito in un attentato che ha scatenato proteste e decine di arresti. L’autore, ex funzionario statale, aveva volantini anti-Trump nella sua auto, alimentando il dibattito sulla violenza politica negli Stati Uniti. Un evento che mette in evidenza le tensioni sociali e politiche del momento… Continua a leggere.

Il killer, ex dipendente del governo statale, ha freddato Melissa Hortman e il marito. Nella sua auto c'erano dei volantini contro Donald Trump.

