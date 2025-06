Chivu tra interismo responsabilità e carattere | le chiavi della nuova Inter

Tra passione nerazzurra e una leadership ferma, Cristian Chivu si prepara a guidare l'Inter verso nuovi traguardi. Con un carattere deciso e un cuore gentile, il nuovo allenatore dimostra che la vera forza sta nella mente tanto quanto nei risultati sul campo. La sua presentazione a Los Angeles svela un profilo di equilibrio tra responsabilitĂ e determinazione, pronti a scrivere un capitolo entusiasmante per i colori nerazzurri. Ecco come si delinea la nuova Inter.

Una buona dose di gentilezza, un carattere fermo e risoluto e le idee chiare su cosa ha da offrire all’Inter. Cristian Chivu nella sua conferenza stampa di presentazione parla poco di tattica, ma tanto di mente: ecco come si delinea il profilo del nuovo allenatore nerazzurro. PRESENTAZIONE – La cornice di Los Angeles rende insolita, ma al contempo piuttosto particolare, la presentazione di Cristian Chivu di fronte ai media. Dopo l’annuncio ufficiale e le poche dichiarazioni pronunciate all’arrivo in California, dove l’Inter soggiorna da meno di una settimana per via del Mondiale per Club, nella serata di ieri il nuovo allenatore nerazzurro ha finalmente avuto modo di parlare alla stampa. 🔗 Leggi su Inter-news.it