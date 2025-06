Chivu reclama leggerezza | i primi allenamenti all’Inter con uno schema fisso – Sky

Il nuovo capitolo dell’Inter si apre con un’energia fresca e un sorriso. Chivu, alla guida della squadra, incarna leggerezza e spensieratezza, elementi fondamentali per un risveglio vincente. Dopo i primi allenamenti ad Appiano Gentile e la partenza per Los Angeles, l’atmosfera è carica di entusiasmo e fiducia. È iniziata una nuova era, e tutto lascia presagire che questa squadra, con il giusto spirito, saprà scrivere emozionanti pagine di successo.

