La Curva Nord dell’Inter dimostra ancora una volta il suo cuore grande e la sua fede in Cristian Chivu, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la sua nomina. Con uno striscione di benvenuto, i tifosi si schierano al fianco del nuovo tecnico, pronto a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina nerazzurra. Manca poco all’esordio di Chivu contro il Monterrey: un momento che segna l’inizio di un’avventura da vivere con passione e speranza.

Chivu Inter, nonostante le polemiche che hanno accompagnato la nomina del neo allenatore, la Curva Nord si schiera con il rumeno: lo striscione. Manca sempre meno all ‘esordio di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter. Nella notte tra martedì e mercoledì prossimo, il tecnico rumeno figurerà per la prima volta sulla panchina della prima squadra contro il Monterrey nel Mondiale per Club. Come è noto, la nomina dell’ex mister del Parma ha portato con sé non poche polemiche. Dopo aver fatto il possibile per portare Fabregas a Milano salvo poi incassare il ‘no’ del Como, Marotta ha deciso di virare su un profilo giovane ma che conoscesse già bene l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, la Curva Nord si schiera con l’ex Parma: lo striscione di benvenuto

“Elmetto in testa ed interismo, Mister Chivu la Nord è con te” La Curva Nord 1969 con Cristian Chivu @Chivu_Official #CHIVU #CristianChivu #iostoconcristian #iostoconchivu #INTER #InterClub1908 #FORZAINTER #AMALA !!! Vai su X

"Elmetto in testa e interismo" Lo splendido striscione della Curva Nord per mister Chivu ? #Inter #Chivu #CurvaNord Vai su Facebook

