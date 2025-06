Chivu e l’Inter al lavoro per il Monterrey con 5 ancora a parte – SM

L’Inter si prepara con entusiasmo per l’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, ma alcune incognite rimangono. Cristian Chivu e i suoi sono già in campo, mentre cinque giocatori continuano ad allenarsi a parte, con la possibilità di non scendere in campo. L’attesa cresce, e tutto il mondo del calcio aspetta di scoprire come si svilupperà questa sfida cruciale. La competizione è appena iniziata, e le emozioni sono alle stelle.

L'Inter e Cristian Chivu lavorano in vista dell'esordio contro il Monterrey, che avverrà tra la notte di martedì e mercoledì. In cinque lavorano ancora a parte e quasi tutti vanno verso il forfait. PARTITI – Cresce l'attesa per l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club. La grande kermesse è iniziata questa notte alle 2 italiane con la partita inaugurale tra l'Al-Ahly, squadra egiziana, e l'Inter Miami, club americano. Match sicuramente ricco di occasioni ma scarno di reti, anche grazie alla bravura dei due portieri: El Shenawy, lato africano, e Ustari, lato americano. Oggi in programma quattro partite, che si giocheranno tra le 18 e le 4 ore italiane.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l'Inter, quindi…»

Inter: dalla carica di Lautaro agli azzurri al lavoro, Chivu col gruppo al (quasi) completo verso il Monterrey; Repubblica - Inter, missione Mondiale per Club quasi come un esorcismo. Chivu prudente nelle modifiche; Inter, Chivu è già sotto esame: Rischia di non tornare in Italia.

