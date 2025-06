Chivu | Devo restituire autostima al gruppo Sorpreso dalla chiamata dell’Inter ma ora darò tutto

L’Inter ha svelato il suo nuovo allenatore, Cristian Chivu, infondendo entusiasmo e speranza nel cuore dei tifosi. Dopo la sorpresa della chiamata, il gruppo si riaccende con rinnovata energia, pronto a dare tutto per raggiungere nuovi traguardi. Ora, con la presentazione ufficiale e la conferenza stampa, l’avventura riparte: il futuro nerazzurro si scrive ancora una volta con passione e determinazione.

Dopo la presentazione sui canali ufficiali del club, l`Inter presenta il nuovo allenatore, Cristian Chivu, anche nella consueta conferenza in.

