Chiusura stazioni metro indetta protesta in piazza a Piscinola

Le strade di Piscinola si preparano a un protagonista della protesta: domenica 22 giugno alle 16.30, cittadini e residenti si raduneranno davanti alla stazione della metro per dire basta alla chiusura di tre stazioni sulla linea 1. Non è solo un tratto di ferro. È un grido di rivolta della periferia nord di Napoli, che chiede attenzione e ascolto alle proprie esigenze. Un momento di coinvolgimento che non si può perdere…

Tempo di lettura: 2 minuti Danno appuntamento a domenica 22 giugno, alle 16.30, fuori alla Stazione Metro Piscinola. I cittadini scenderanno in piazza, per dire no alla chiusura di tre stazioni della linea 1. “Non è solo una tratta. Non è solo un binario” si legge su un volantino. Vuol ribellarsi la periferia nord di Napoli. Una decisione annunciata come indifferibile, lo stop al servizio su ferro. Alle porte lavori di manutenzione straordinaria. Ma un pezzo di città sarà tagliato fuori. E non per poco: tre mesi, da giugno a settembre. Il periodo più duro dell’anno, per il trasporto pubblico. Così è nata l’idea di una protesta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusura stazioni metro, indetta protesta in piazza a Piscinola

In questa notizia si parla di: chiusura - stazioni - metro - piazza

Chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord, previste navette verso le stazioni ferroviarie - La chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord segna un momento cruciale per il potenziamento dei trasporti nel Lazio.

Tutto pronto per il bus scoperto, con il quale verrà celebrata la chiusura della stagione e la vittoria dello Scudetto Domani le stazioni della metropolitana di Piazza Amedeo e di Mergellina resteranno chiuse, così come la Funicolare di Mergellina Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno; Festa scudetto a Napoli, lunedì chiuse stazioni metro di piazza Amedeo, Mergellina e funicolare; Stazioni metro chiuse e mezzi Atm deviati per il concerto di Radio Italia in Duomo.

Metro C: due fine settimana di chiusura e navette sostitutive - Proseguono i lavori per il completamento della Metro C a Roma, due i fine settimana di chiusura con navette sostitutive. Si legge su ecoincitta.it