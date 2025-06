Chiusura Fiesta all' Eur il municipio rinnova l' appello | Servono regole chiare basta interventi a singhiozzo

La chiusura temporanea del "Fiesta" all'Eur ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e la regolamentazione della movida nella Capitale. Mentre il Questore interviene con fermezza, la citt√† reclama regole chiare e interventi strutturali per garantire divertimento e rispetto delle norme. √ą ora di affrontare la questione con decisione, affinch√© la notte romana torni a essere sinonimo di vivacit√† controllata e sicurezza condivisa. La sfida √® lanciare un nuovo modello di movida responsabile.

La chiusura per dieci giorni del "Fiesta", locale dell'Eur, ha riacceso i fari sulla situazione della movida in diversi quadranti della Capitale, ma in particolare nel quadrante sud.  La movida violenta dell'Eur Il Questore il 12 giugno ha inviato polizia e carabinieri ad apporre i sigilli.

