Chiusa la sede di Teleromagna | Scelta aziendale legata ai costi

La chiusura della sede di Teleromagna a Ravenna segna un capitolo importante per la città e il panorama mediatico locale. Dopo anni di presenza, l’emittente, che un tempo rappresentava un punto di riferimento, si trova ora a dover ripensare il proprio ruolo senza la sede fisica ravennate. Una decisione presa per ragioni economiche, ma che lascia un vuoto nel tessuto culturale e informativo della comunità.

Da circa due mesi la sede ravennate di Teleromagna purtroppo è stata definitivamente chiusa. Scompare così l’unica emittente televisiva cittadina che, seppur in condivisione con le altre sedi territoriali di Cesena, Rimini, Forlì e Bologna tutt’ora operative, realizzava programmi e approfondimenti che completavano il palinsesto giornaliero del gruppo editoriale romagnolo. Teleromagna era presente in città, da quando aveva assorbito Tele Ravenna nella sede storica di via Zirardini per poi trasferire studi e uffici in via Oberdan 3 dal 2009 fino alla recente chiusura definitiva. Dalla sede spiegano che "la chiusura di Ravenna è dettata da scelte aziendali presumibilmente legate ai costi e, per il momento, non è prevista una nuova sede ma, mai dire mai". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it